https://fr.sputniknews.africa/20250320/les-villes-africaines-qui-pourraient-disparaitre-dici-2100-1071185234.html

Les villes africaines qui pourraient disparaître d'ici 2100

Les villes africaines qui pourraient disparaître d'ici 2100

Sputnik Afrique

Des experts du Forum économique mondial estiment que Lagos, au Nigeria, et Alexandrie, en Égypte, risquent d'être effacés de la terre sans intervention... 20.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-20T17:24+0100

2025-03-20T17:24+0100

2025-03-20T17:24+0100

lagos (nigéria)

nigeria

égypte

alexandrie

inondation

afrique

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/14/1071185066_0:361:3000:2048_1920x0_80_0_0_d76c1eb857422020e846aa06b569b9eb.jpg

Lagos, la ville la plus peuplée d'Afrique et centre économique du pays, est confrontée à une crise environnementale croissante alors que son littoral de faible altitude continue de s'éroder.Les plages d'Alexandrie disparaissent en raison de la montée du niveau de la mer. Chaque année, la ville s'enfonce de trois millimètres, fragilisée par les barrages du Nil en amont et par les forages gaziers en mer.Selon un scénario catastrophe du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), en 2050, le niveau de la mer aura monté d'un mètre.Elle engloutira alors un tiers des terres ultra-fertiles du delta du Nil et des villes historiques, comme Alexandrie, seront inondées.

lagos (nigéria)

nigeria

égypte

alexandrie

afrique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

lagos (nigéria), nigeria, égypte, alexandrie, inondation, afrique