Le M23 avance et prend un nouveau chef-lieu d'une zone minière dans le Nord-Kivu, le 19 mars

C’est Walikale, proche d'importants gisements d'or et d'étain. Les rebelles contrôlent désormais quatre chefs-lieux sur six dans le Nord-Kivu. 20.03.2025, Sputnik Afrique

À part d'importantes zones minières et aurifères, le mouvement possède également deux postes douaniers à la frontière avec l'Ouganda, plus un à la frontière avec le Rwanda. Kinshasa garde deux capitales des territoires, Lubero et Oicha. Les rebelles sont pourtant positionnés à près de 30 km de Lubero, leur actuelle cible. L'Union africaine s'est félicitée de l'"engagement pour le dialogue" des Présidents congolais et rwandais qui se sont rencontrés dans le plus grand secret mardi à Doha.

