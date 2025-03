https://fr.sputniknews.africa/20250320/la-zlecaf-devrait-stimuler-le-pib-de-lafrique-de-12-dici-2045-selon-un-rapport-1071180073.html

La ZLECAf devrait stimuler le PIB de l'Afrique de 1,2% d'ici 2045, selon un rapport

La Zone de libre-échange continentale africaine devrait en outre entraîner une hausse de 0,9% de son bien-être, indique le rapport publié lors de la 57e... 20.03.2025, Sputnik Afrique

Pour soutenir la zone, il faut:La Zone de libre-échange continentale africaine est conçue pour stimuler les échanges commerciaux et les liens économiques interafricains et réduire la dépendance du continent aux importations étrangères.Opérationnelle depuis janvier 2021, elle rassemble des États d'une population totale de 1,27 milliard d’habitants et un PIB combiné de 3.400 milliards de dollars.

