Ukraine: "Le camp qui arrête d'innover en matière de stratégie finira par perdre"

"On l'a vu, l'attaque en région de Koursk avait un but purement médiatique, politique, géopolitique pour essayer d'avoir un espèce de levier lors des négociations. Le problème, c'est quand vous mettez au point une opération pareille sur une base comme celle-là, ça se finit mal et c'est exactement ce qu'on voit et c'est ce qui avait été dit par beaucoup d'experts dès le départ y compris des experts occidentaux qui disaient on ne comprend pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ni où ça va mener", a-t-elle ajouté sur l'attaque ukrainienne dans la région de Koursk.