Trump et Poutine pourraient se rencontrer, sans doute en Arabie saoudite, selon l'émissaire US

Steve Witkoff a fait cette déclaration dans une interview à Bloomberg TV. Cependant le Kremlin n'a pas encore précisé l'éventuel lieu de rencontre des deux... 19.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-19T18:03+0100

russie

états-unis

vladimir poutine

donald trump

ukraine

steve witkoff

arabie saoudite

moratoire

sanctions

La Russie agit de bonne foi dans les négociations avec l'Ukraine, a indiqué l'envoyé spécial du Président américain. Il a jugé possible de parvenir à un cessez-le-feu dans deux semaines et a ajouté que l'accord va conduire à un assouplissement des sanctions à l'encontre de Moscou.Les États-Unis et la Russie travaillent à un moratoire sur les frappes contre les navires de guerre et civils en mer Noire, y compris les cargos transportant des céréales, selon le négociateur US.Les équipes techniques US et russes se rencontreront à Riyad dans les prochains jours, a pour sa part révélé le conseiller américain à la sécurité nationale à la suite de sa conversation avec Youri Ouchakov, conseiller de Poutine.Michael Waltz a également précisé qu'il aurait prochainement une conversation téléphonique avec des responsables en Ukraine.Vladimir Poutine et Donald Trump ont eu une conversation téléphonique le 18 mars. Les chefs d'État ont convenu de cesser pour une durée de 30 jours les attaques contre les installations énergétiques russes et ukrainiennes. La nécessité d'arrêter les livraisons d'armes à Kiev a également été évoquée lors de la conversation, selon le Kremlin.Plusieurs autres dossiers ont été abordés, comme la situation au Proche-Orient, la prolifération des armes stratégique et la relation Russie-USA.

