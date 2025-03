https://fr.sputniknews.africa/20250319/larmee-russe-abat-ses-drones-lances-sur-des-sites-energetiques-ukrainiens-apres-lordre-de-poutine-1071160316.html

L'armée russe abat ses drones lancés sur des sites énergétiques ukrainiens, après l'ordre de Poutine

Cela a été fait dès que l'ordre de Poutine d'arrêter les frappes a été reçu, a déclaré la Défense russe. 19.03.2025, Sputnik Afrique

Sept engins visaient des sites énergétiques du complexe militaro-industriel ukrainien dans la région de Nikolaev, a précisé le ministère. Six d'entre eux ont été détruits par le système de défense aérienne Pantsir et le septième par un chasseur. L'ordre du commandant suprême a été donné à la suite de la conversation téléphonique entre les Présidents russe et américain qui ont convenu d'une trêve de 30 jours sur les frappes contre les infrastructures énergétiques.

