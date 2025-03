https://fr.sputniknews.africa/20250319/la-russie-est-en-bon-droit-de-suspecter-que-loccident-pourrait-jouer-double-jeu-1071167260.html

"La Russie est en bon droit de suspecter que l'Occident pourrait jouer double jeu"

"La Russie est en bon droit de suspecter que l'Occident pourrait jouer double jeu"

Tel est l'avis exprimé, auprès de Sputnik Afrique, par Guy Mettan, journaliste et ex-homme politique suisse. 19.03.2025

Au contraire, ils ont utilisé ces accords pour pouvoir mieux armer l'Ukraine, comme l'ont révélé Angela Merkel et François Hollande, a rappelé le journaliste.La Russie doit faire preuve de prudence, car elle n'est pas certaine de la bonne volonté des Américains, explique-t-il.Mais pour cette raison, "un cessez-le-feu total n'était pas possible dans les circonstances présentes", c'est pourquoi les dirigeants russe et américain se sont entendus pour un cessez-le-feu partiel en épargnant les infrastructures énergétiques, indique l'expert.

