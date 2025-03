https://fr.sputniknews.africa/20250319/la-fin-du-conflit-ukrainien-serait-benefique-pour-la-securite-alimentaire-et-leconomie-de-lafrique-1071170876.html

La fin du conflit ukrainien serait bénéfique pour la sécurité alimentaire et l'économie de l'Afrique

La fin du conflit ukrainien serait bénéfique pour la sécurité alimentaire et l'économie de l'Afrique

Sputnik Afrique

C'est l'avis de Tafadzwa Ruzive, expert sud-africain en économie et finance internationales. 19.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-19T18:27+0100

2025-03-19T18:27+0100

2025-03-19T18:27+0100

opinion

afrique

conflit ukrainien

russie

ukraine

donald trump

vladimir poutine

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/101983/35/1019833572_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_7b7c775c70e7210932b525b1a12bf5cb.jpg

Les économies africaines profiteront de l'amélioration de la sécurité qui résultera de la stabilité en Russie et en Ukraine, ajoute l'économiste. De plus, le continent pourrait normaliser ses relations commerciales tant avec Moscou qu'avec Kiev, pronostique M.Ruzive. Il qualifie de développement important le récent entretien entre Poutine et Trump, qui aura des implications aux niveaux géopolitique, économique et moral. Selon lui, si les États-Unis ne s'étaient pas joints à la fourniture d'armes à Kiev, alors la crise "aurait pu ne pas évoluer vers une guerre".

afrique

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, afrique, conflit ukrainien, russie, ukraine, donald trump, vladimir poutine