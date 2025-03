https://fr.sputniknews.africa/20250319/des-pays-africains-condamnent-les-frappes-aeriennes-israeliennes-sur-la-bande-de-gaza-1071162666.html

Des pays africains condamnent les frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza

Des pays africains condamnent les frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza

L'Afrique du Sud a qualifié les attaques de "violation flagrante du droit international, y compris du droit international humanitaire". 19.03.2025, Sputnik Afrique

Selon elle, "les attaques meurtrières auraient été autorisées par les dirigeants israéliens il y a plus d'une semaine". Ceci "suscite des inquiétudes quant à leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu permanent". L’Algérie a pour sa part condamné "avec la plus grande fermeté" la reprise par Israël de son "agression brutale" violant l'accord de cessez-le-feu et "au mépris total des conventions et normes internationales". Pour l'Égypte, cette attaque "mine les efforts pour arriver à la désescalade et au retour de la stabilité". Les frappes sur l'enclave ont eu lieu dans la nuit du 17 au 18 mars après l'échec de la mise en œuvre de la deuxième phase du cessez-le-feu. L'État hébreu a justifié le raid par le "refus répété du Hamas de libérer les otages".

