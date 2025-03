https://fr.sputniknews.africa/20250319/decision-historique-fierte-des-nigeriens-reagissent-au-retrait-de-leur-pays-de-loif-1071167793.html

"Décision historique", "fierté": des Nigériens réagissent au retrait de leur pays de l'OIF

"Décision historique", "fierté": des Nigériens réagissent au retrait de leur pays de l'OIF

Sputnik Afrique

"Nous avons compris que la Francophonie est devenue un machin, comme la CEDEAO, comme les autres organisations régionales et même internationales, à la solde... 19.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-19T16:52+0100

2025-03-19T16:52+0100

2025-03-19T16:52+0100

opinion

niger

mali

burkina faso

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103464/82/1034648210_0:1156:3000:2844_1920x0_80_0_0_0dbb0819cbbf0fb3c4f04c7890cf9173.jpg

Le Niger, le Burkina et le Mali ont pris la décision de quitter l'organisation qui n'a pas su les accompagner "dans la réalisation de leurs aspirations souveraines et démocratiques", ont-ils expliqué dans un communiqué conjoint. Et ce, alors que les trois pays ont été ses membres fondateurs et pendant 55 ans de son existence "ont largement contribué à son développement et à son renforcement".

niger

mali

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

opinion, niger, mali, burkina faso