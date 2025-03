https://fr.sputniknews.africa/20250318/tirer-de-baton-une-athlete-angolaise-veut-promouvoir-ce-sport-traditionnel-russe-en-afrique-1071146630.html

Tirer de bâton: une athlète angolaise veut promouvoir ce sport traditionnel russe en Afrique

"Mon rêve est de créer une association de mas-wrestling afin d'offrir davantage d'opportunités aux jeunes qui souhaitent pratiquer ce sport", dit à Sputnik... 18.03.2025, Sputnik Afrique

Le tirer de bâton, ou mas-wrestling, est un sport national de Yakoutie, dérivé du jeu traditionnel. "Mas" en yakoute signifie "arbre" ou "bâton". "Tout en promouvant ce sport en Afrique, je suis également ouverte aux opportunités en Russie, mais je souhaite également contribuer au développement de la lutte mas dans mon propre pays. Je souhaite également organiser un tournoi de lutte mas en Angola", ajoute-t-elle. La promotion de ce sport en Afrique présente à la fois des défis et des opportunités, car les Africains ne connaissent pas ce sport traditionnel russe, a souligné l'athlète.Organisé par l'université russe RUDN de l'amitié des peuples et le Comité russe des sports nationaux et non olympiques, ce tournoi a réuni des jeunes de Russie, des pays des BRICS+ et de plusieurs nations africaines, dans le but de promouvoir les sports nationaux, la diplomatie sportive et de renforcer les liens internationaux.

