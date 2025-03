https://fr.sputniknews.africa/20250318/production-dor-la-cote-divoire-regarde-avec-attention-le-partenariat-mali-russie-1071146823.html

Production d'or: la Côte d'Ivoire regarde avec attention le partenariat Mali-Russie

Production d'or: la Côte d'Ivoire regarde avec attention le partenariat Mali-Russie

Alors que la Russie va aider à construire une importante raffinerie d'or au Mali, la Côte d'Ivoire, qui compte surpasser le Mali et atteindre le niveau de... 18.03.2025

Le Mali est un "exemple" concernant la production d'or et la Côte d'Ivoire scrutera son partenariat avec la Russie, qui aidera à la construction de la plus grande raffinerie de la sous-région, a déclaré ce mardi 18 mars à Sputnik Afrique Abdoulaye Diomande, ingénieur des mines.En fonction des résultats du partenariat russo-malien, la Côte d'ivoire, qui s'est déjà ouverte aux coopérations avec la Chine, pourrait se positionner, selon le spécialiste.Les autorités ivoiriennes entendent dans tous les cas "montrer le potentiel minier" du pays aux investisseurs et leur faciliter la tâche sur le plan fiscal, conclut Abdoulaye Diomande.

