Près de 30 millions de dollars investis par le Burkina Faso pour accélérer sa transition numérique

Les autorités burkinabè ont engagé près de 30 millions de dollars, soit quelque 18 milliards de FCFA, pour accélérer sa transition numérique, annonce-t-on de... 18.03.2025, Sputnik Afrique

Le Burkina Faso considère le numérique comme un levier essentiel de développement socio-économique et de ce fait, le gouvernement burkinabè a engagé plus de 18 milliards de FCFA (30 millions de dollars) dans le développement des infrastructures numériques, a révélé le premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo qui s’exprimait devant l’Assemblée Législative de Transition (ALT).Pour le responsable burkinabè, ces investissements ont permis de réaliser des avancées notables, notamment dans le secteur des télécommunications, précisant que plus de 3 milliards FCFA ont été engagés par l’État, pour accompagner les opérateurs à rétablir les réseaux dans les zones touchées par l'insécurité.Et de poursuivre que cela a permis l’extension des réseaux de communication électronique à 44 nouvelles localités en zones blanches, améliorant ainsi l’accès à Internet et aux services télécoms.Au niveau des administrations, quelque 104 nouveaux bâtiments ont été connectés au Réseau informatique national de l'administration publique (RESINA), portant le nombre total de bâtiments publics interconnectés à 2947.En matière d’hébergement des données, explique le premier ministre burkinabè, le gouvernement s’est engagé dans un processus de construction de deux mini Datacenters, d’une valeur totale de plus de 15 milliards FCFA, ce qui renforcera la souveraineté numérique du pays et ses capacités.Sur la période 2023-2024, 169 plateformes de procédures administratives ont été également dématérialisées, dont 77 sont déjà opérationnelles et 92 autres en cours de déploiement, a ajouté M. Emmanuel Ouédraogo.Ces efforts s’inscrivent dans une stratégie plus vaste, visant à positionner le Burkina Faso comme un acteur clé de l'intégration des TIC en Afrique de l’Ouest, a-t-il conclut.

