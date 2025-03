https://fr.sputniknews.africa/20250318/linteraction-brics-zleca-stimulera-linvestissement-en-afrique-selon-un-ministre-ougandais-1071142940.html

L'interaction BRICS-ZLECA stimulera l'investissement en Afrique, selon un ministre ougandais

Les interactions entre les BRICS et la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) pourraient élargir les marchés et donc attirer plus... 18.03.2025, Sputnik Afrique

La coopération BRICS-ZLECA élargira les marchés et stimulera les investissements et l'emploi sur le continent africain, a déclaré à Sputnik Afrique Amos Lugoloobi, ministre d'État ougandais des Finances, dressant un parallèle avec la Chine.Cette collaboration permettra aussi de créer des emplois, souligne le ministre.

