L'armée ukrainienne a tenté de pénétrer dans la région russe de Belgorod

L'armée ukrainienne a tenté de pénétrer dans la région russe de Belgorod

La Défense russe a signalé plusieurs tentatives de l'armée ukrainienne de pénétrer dans la région russe de Belgorod. Ces attaques ont commencé quelques heures... 18.03.2025, Sputnik Afrique

L'armée ukrainienne a tenté ce matin de pénétrer dans la région russe de Belgorod, a annoncé le ministère russe de la Défense.Tôt dans la matinée, vers 05h50, les troupes ukrainiennes ont essayé de percer vers les localités de Demidovka et de Prilessié, dans la partie occidentale de la région. Au total, l'ennemi a mené cinq attaques au cours de la journée, dont la dernière a eu lieu de 17h30 à 18h45. Jusqu'à 200 combattants ukrainiens et 29 unités d'équipement militaire ont été impliqués. Le groupement russe Nord a repoussé toutes les attaques, empêchant la violation de la frontière. L'armée de Kiev a perdu 60 soldats, un char, 7 véhicules blindés de combat, 3 chars de déminage et un véhicule. Les autres assaillants ont été dispersés et l’ennemi a renoncé à de nouvelles attaques.

