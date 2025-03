https://fr.sputniknews.africa/20250318/alger-rejette-la-liste-des-ressortissants-expulsables-de-france-paris-promet-une-reponse-graduee-1071137803.html

Alger rejette la liste des ressortissants expulsables de France, Paris promet une "réponse graduée"

Alger rejette la liste des ressortissants expulsables de France, Paris promet une "réponse graduée"

Une liste d'Algériens expulsables fournie par la France ces derniers jours a été rejetée par Alger. Le pays maghrébin a réitéré son "rejet catégorique des... 18.03.2025, Sputnik Afrique

"Les autorités algériennes ont décidé de ne pas donner suite à la liste soumise par les autorités françaises", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié le 17 mars. La France a établi une liste d'une soixantaine de noms d'Algériens à expulser, qui a été remise le 14 mars au chargé d'affaires de l'ambassade d'Algérie en France. Comme cela allait à l'encontre de la "procédure établie en la matière", les autorités algériennes les ont "invitées à suivre le canal d'usage, en l'occurrence celui établi entre les préfectures et les consulats", note le communiqué. "Dans cette réponse, l'Algérie réaffirme son rejet catégorique des menaces et des velléités d'intimidation, ainsi que des injonctions, des ultimatums et de tout langage comminatoire", souligne la diplomatie algérienne.En réaction, le Premier ministre français Bruno Retailleau a promis une "réponse graduée", en disant "regretter que l'Algérie refuse d'appliquer le droit international".

