Production d'or: "la Côte d'ivoire peut s'inspirer" du Mali et du Burkina

Alors que le Mali parie désormais sur le lithium et pourrait atténuer sa dépendance à la production d'or, la Côte d'ivoire possède au contraire des atouts pour... 17.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-17T17:40+0100

2025-03-17T17:40+0100

2025-03-17T19:35+0100

Le Mali et le Burkina ont beaucoup d'expérience dans l'extraction de l'or, mais la Côte d'ivoire peut devenir un producteur de premier ordre grâce à ses atouts, a déclaré à Sputnik Afrique Djibril Diallo, président de l'Association pour la Promotion et la Valorisation des Ressources Minérales du Mali.Le Mali a pour sa part ouvert plusieurs mines de lithium récemment, ce qui pourrait l'aider à se diversifier et à se détacher un peu de la production aurifère, selon le géologue.La Côte d’Ivoire et le Mali gagneraient par ailleurs à "élaborer un code minier communautaire" qui pourrait être appliqué pour l'ensemble des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), souligne l'ingénieur.

2025

