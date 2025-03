https://fr.sputniknews.africa/20250317/moscou-exigera-des-garanties-en-beton-dans-le-cadre-dun-eventuel-accord-de-paix-avec-kiev-1071119441.html

Moscou exigera des garanties "en béton" dans le cadre d’un éventuel accord de paix avec Kiev

Dans le cadre d'une résolution pacifique du conflit en Ukraine, la Russie exigera que l'accord inclue des garanties de sécurité "en béton", y compris le statut... 17.03.2025, Sputnik Afrique

"Nous demanderons que des garanties sécuritaires en béton fassent partie d’un accord" sur l'Ukraine, a-t-il dit dans un entretien avec le quotidien russe Izvestia.Selon le diplomate russe, "le statut neutre de l'Ukraine et le refus des pays de l'Otan de l'accepter comme membre de l'alliance" devraient faire partie de telles garanties.De plus, l'accord pourrait inclure la présence d'observateurs non armés en Ukraine ou d'une mission civile, a-t-il précisé.

