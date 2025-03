https://fr.sputniknews.africa/20250317/le-rwanda-decide-de-rompre-ses-relations-diplomatiques-avec-la-belgique-avec-effet-immediat-1071122452.html

Le Rwanda décide de rompre ses relations diplomatiques avec la Belgique, "avec effet immédiat"

"La Belgique a constamment miné le Rwanda", selon un communiqué de la diplomatie rwandaise publié ce 17 mars. 17.03.2025, Sputnik Afrique

Kigali a accusé Bruxelles de "clairement" prendre part à un conflit en RDC et de continuer "à se mobiliser systématiquement contre le Rwanda dans différents forums, utilisant mensonges et manipulations" pour "déstabiliser le pays et la région". Le ministère rwandais des Affaires étrangères a donné à tous les diplomates belges 48 heures pour quitter le pays.La veille, lors d'un meeting à Kigali, le Président rwandais Paul Kagame a accusé la Belgique de plaider en faveur de sanctions internationales contre son pays.

