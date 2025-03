https://fr.sputniknews.africa/20250317/le-kremlin-fournit-de-nouveaux-details-sur-le-prochain-entretien-poutine-trump-1071129103.html

Le Kremlin fournit de nouveaux détails sur le prochain entretien Poutine-Trump

Le Kremlin fournit de nouveaux détails sur le prochain entretien Poutine-Trump

Les Présidents russe et américain devraient avoir un nouvel entretien téléphonique le 18 mars. Le porte-parole du Kremlin a fourni plus de précisions... 17.03.2025

Le prochain entretien entre Vladimir Poutine et Donald Trump, programmé pour le 18 mars, est un pas très important qui influera sur les efforts visant à rétablir les relations entre la Russie et les États-Unis, a déclaré ce lundi 17 mars Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe.Voici les points clés de ses propos: Le premier entretien entre les dirigeants russe et américain a eu lieu le 12 février. MM.Poutine et Trump s'étaient entretenus pendant une heure et demie sur la situation en Ukraine et les problèmes des relations bilatérales russo-américaines. Ils s'étaient mis d'accord pour poursuivre leurs contacts, et notamment pour organiser une rencontre.

