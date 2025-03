https://fr.sputniknews.africa/20250317/la-zone-de-libre-echange-continentale-africaine-pourrait-devenir-pour-les-brics-une-opportunite-1071125150.html

La Zone de libre-échange continentale africaine pourrait devenir pour les BRICS une "opportunité"

Joint par Sputnik Afrique, Wamkele Mene, secrétaire général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), revient sur les possibilités de...

"Les BRICS contribuent ensemble de manière significative au PIB et aux investissements mondiaux. En tant que continent africain, nous proposons aux BRICS de considérer la ZLECA comme un marché d'investissements, une opportunité de commerce axé sur l'investissement", a-t-il dit. Selon Wamkele Mene,, la ZLECA et les BRICS pourraient collaborer sur diverses questions, notamment la transformation des minéraux critiques et les plateformes de paiements fluides.La Zone de libre-échange continentale africaine est un projet dont l’objectif est d'intégrer à terme l'ensemble des 55 États de l'Union africaine. La zone serait ainsi le plus grand marché potentiel au monde. L’accord sur la ZLECA, signé en 2018 par 44 États africains, engage à supprimer les droits de douane sur 90% des marchandises, à libéraliser progressivement le commerce des services et à éliminer les autres barrières non tarifaires.

