La ZLECA offre une "opportunité unique d'investir dans la transformation" de l'économie africaine

La ZLECA offre une "opportunité unique d'investir dans la transformation" de l'économie africaine

Jointe par Sputnik Afrique, Ngone Diop, directrice du bureau sous-régional de la Commission économique pour l'Afrique, détaille les enjeux de la Zone de... 17.03.2025, Sputnik Afrique

La ZLECA "constitue un modèle de transformation et d'industrialisation de l'économie de notre continent. C'est la plus grande zone de libre-échange créée depuis l'OMC, regroupant 1,3 milliard de consommateurs en fonction de la population du continent", rappelle-t-elle. Cela "a également le potentiel de créer de la richesse, de sortir 30 millions de personnes de la pauvreté et de soutenir et promouvoir la chaîne de valeur".Dans ce contexte, Ngone Diop souligne l'importance d'investir dans la jeunesse.

