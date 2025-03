https://fr.sputniknews.africa/20250317/en-rdc-le-m23-refuse-de-se-rendre-aux-premieres-negociations-directes-avec-les-autorites--1071132975.html

En RDC, le M23 refuse de se rendre aux premières négociations directes avec les autorités

En RDC, le M23 refuse de se rendre aux premières négociations directes avec les autorités

A la veille des première négociations directes entre les autorités de la République démocratique du Congo et le mouvement M23, ce dernier a refusé d'y... 17.03.2025, Sputnik Afrique

Les rebelles du mouvement M23 ont refusé d'envoyer leurs représentants aux premières négociations directes avec les autorités qui étaient prévues pour le 18 mars dans la capitale angolaise.Les rebelles dénoncent les sanctions qui leur sont imposées, "y compris celles adoptées à la veille des discussions de Luanda": "Dans ces conditions, la tenue des pourparlers est devenue impossible". Le M23 avait initialement promis d'envoyer 5 délégués. La porte-parole du Président de la RDC, Tina Salama, avait aussi déclaré que la délégation de la RDC se rendrait à Luanda. L'UE a adopté aujourd'hui des sanctions contre 9 personnes en raison de leurs actions dans l'est de la RDC. Parmi elles figurent: des chefs du M23 et de l'Alliance Fleuve Congo et des officiers de l'armée rwandaise. Ce lundi, le Rwanda a rompu les relations avec la Belgique, l'accusant de partialité dans le conflit en RDC et d'attitude hostile à l'égard du Rwanda.

