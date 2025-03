https://fr.sputniknews.africa/20250317/drones-blindes-detruits-lampleur-des-pertes-ukrainiennes-dans-la-region-de-koursk-en-video-1071126733.html

Drones, blindés détruits: l'ampleur des pertes ukrainiennes dans la région de Koursk en vidéo

Drones, blindés détruits: l'ampleur des pertes ukrainiennes dans la région de Koursk en vidéo

La Défense russe a mis en ligne une vidéo des positions ukrainiennes abandonnées après la libération des localités de Kositsa et Tcherkasskoïé Poretchnoïé... 17.03.2025, Sputnik Afrique

L'armée de Kiev a perdu de nombreux blindés et laissé du matériel aux mains des forces russes, après la libération de Kositsa et de Tcherkasskoïé Poretchnoïé dans la région de Koursk, assure le ministère russe de la Défense dans une vidéo.Un officier répondant à l'indicatif d'appel "Vostok" a présenté un lance-grenades fabriqué en Ukraine selon des dessins techniques américains, des projectiles de production américaine, des mitrailleuses tchèques, des lance-grenades tchèque, suédois et singapourien, un ou encore un lance-missiles antichar Javelin.Les images montrent aussi les positions ukrainiennes sur une colline d’où opéraient principalement les équipages de drones. Plusieurs de ces appareils abandonnés sont visibles.

