Coup d'envoi du championnat national de basketball 2024-2025 au Burkina

Le lancement a eu lieu le 15 mars sur le terrain de basketball de la Maison de la jeunesse et de la culture de Ouagadougou, rapporte la Fédération burkinabè de... 17.03.2025

Au total, 2.700 joueurs et joueuses prendront part au championnat dans les catégories "minimes, cadets, juniors, espoirs et seniors". "Le nombre croissant d’équipes engagées, notamment dans des villes comme Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, témoigne de l’attractivité et de la dynamique exceptionnelles de notre discipline", a déclaré Souleymane Yaméogo, président de la FEBBA.

