https://fr.sputniknews.africa/20250317/arts-martiaux-les-meilleurs-sportifs-de-la-republique-du-congo-en-stage-en-russie-1071129915.html

Arts martiaux: les meilleurs sportifs de la République du Congo en stage en Russie

Arts martiaux: les meilleurs sportifs de la République du Congo en stage en Russie

Sputnik Afrique

Ces stages d'entraînement se déroulent dans les villes de Sotchi et d'Armavir, situées dans le sud de la Russie. 17.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-17T17:23+0100

2025-03-17T17:23+0100

2025-03-17T17:23+0100

russie

république du congo

athlètes

arts martiaux

judo

lutte sambo

sotchi

entrainement

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/11/1071129748_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_7820d7ba331159585d313512d5c09fc8.jpg

Arrivées de Brazzaville, les équipes nationales congolaises de sambo et de judo y participent. Les athlètes améliorent leur niveau de préparation et renforcent leurs compétences auprès d'entraîneurs et d'athlètes russes. Il est prévu de continuer à développer activement les arts martiaux dans les pays africains avec le soutien de la Russie, a fait savoir Jocelyn Patrick Mandzela, le président d'honneur du Centre africain. L'événement qui se tiendra jusqu'au 26 mars a été organisé par l'Académie d'arts martiaux du territoire fédéral russe de Sirius et l'organisation autonome à but non lucratif Centre africain, avec le soutien de la Fédération russe de judo.

russie

république du congo

sotchi

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, république du congo, athlètes, arts martiaux, judo, lutte sambo, sotchi, entrainement