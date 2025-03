https://fr.sputniknews.africa/20250317/addis-abeba-denonce-de-multiples-violations-de-laccord-de-paix-au-tigre-1071117227.html

Addis-Abeba dénonce de multiples violations de l'accord de paix au Tigré

Addis-Abeba dénonce de multiples violations de l'accord de paix au Tigré

Sputnik Afrique

"Il ne s'agit pas seulement de violations mineures, mais de violations majeures qui menacent les fondements mêmes de l'accord de Pretoria", a déclaré le 15... 17.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-17T08:59+0100

2025-03-17T08:59+0100

2025-03-17T08:59+0100

afrique de l'est

éthiopie

tigré

guerre

accord

violations

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/14/1052251809_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_b0bdeaa4a24dcb0f5fb6c0e879fd7335.jpg

Le ministre s'est exprimé lors d'un briefing organisé pour le corps diplomatique étranger.Il a accusé une faction du Front de libération du peuple du Tigré de tenter de démanteler l'administration intérimaire, de collaborer avec des forces extérieures hostiles à l'Éthiopie, et de retarder le retour des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Il a également signalé le déraillement du processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Gedion Timothewos a appelé à un soutien international urgent afin d'éviter un retour au conflit. "La communauté internationale devrait sérieusement appeler un chat un chat", a-t-il ajouté. Entre novembre 2020 et novembre 2022, le Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, a été le théâtre d'un conflit violent faisant au moins 600.000 morts. La guerre a opposé le gouvernement fédéral au Front de libération du peuple du Tigré.

afrique de l'est

éthiopie

tigré

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique de l'est, éthiopie, tigré, guerre, accord, violations