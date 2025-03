https://fr.sputniknews.africa/20250316/washington-lance-des-frappes-a-grande-echelle-contre-les-houthis-au-yemen-1071101417.html

Washington lance des frappes à grande échelle contre les Houthis au Yémen

L’opération intervient quelques jours après l’annonce par les Houthis le 11 mars de leur intention de reprendre les attaques qu’ils menaient depuis un peu plus... 16.03.2025, Sputnik Afrique

Les États-Unis ont mené "une action militaire décisive et puissante" contre le groupe houthi au Yémen, a annoncé Donald Trump sur son réseau Truth Social. Il a personnellement supervisé les frappes.Les frappes ont fait au moins 31 morts et 101 blessés, selon le bilan rendu public dimanche par le ministère de la Santé des Houthis. Elles ont visé la capitale Sanaa, les gouvernorats de Saada (nord-ouest) et d'Al-Bayda (centre) et la ville de Radaa (centre), a indiqué sur le réseau social X le porte-parole du ministère Anis Al-Asbahi.Les Houthis ont averti que "cette agression ne restera pas sans réponse".

