https://fr.sputniknews.africa/20250316/une-start-up-gabonaise-numerise-lachat-de-billets-de-transport--1071110139.html

Une start-up gabonaise numérise l'achat de billets de transport

Une start-up gabonaise numérise l'achat de billets de transport

Sputnik Afrique

Baptisée Ekena, soit voyage dans la langue locale fang, cette application web permet d'acquérir des tickets pour divers modes de transport à l'intérieur du... 16.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-16T14:51+0100

2025-03-16T14:51+0100

2025-03-16T14:51+0100

afrique subsaharienne

gabon

start-up

numérisation

ticket

application

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0b/0f/1063564037_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4fd4248483d7396cde5789d79dfb6da6.jpg

"Cette application a été mise en place parce que nous avions fait un constat: au Gabon, il est très difficile pour les professionnels et les personnes actives de, tout le temps, mettre une pause à leurs activités afin de se rendre physiquement en agence pour acheter un billet de transport", détaille Teddy Mba Edou, l'un des fondateurs, à We Are Tech Africa.Basée à Libreville, la start-up a été fondée en 2022.️ La plateforme permet l'achat d’un maximum de 5 billets par transaction. Parmi les options accessibles figurent le bateau, le train et la route.

afrique subsaharienne

gabon

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, gabon, start-up, numérisation, ticket, application