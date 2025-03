https://fr.sputniknews.africa/20250316/un-rassemblement-pour-la-syrie-se-tient-a-paris-1071112089.html

Un rassemblement pour la Syrie se tient à Paris

Un rassemblement pour la Syrie se tient à Paris

Sputnik Afrique

Plusieurs dizaines de personnes se sont réunies dans la capitale française pour réclamer l'arrêt des "massacres et du nettoyage ethnique des minorités en... 16.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-16T17:27+0100

2025-03-16T17:27+0100

2025-03-16T17:27+0100

international

syrie

paris

france

manifestation

meurtre de civils

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/02/08/1070563270_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_69e28e0024d46d289b433ae848540efd.jpg

Un rassemblement pour la Syrie s'est déroulé ce dimanche 16 mars à Paris, annonce un correspondant de Sputnik Afrique sur place.Les manifestants ont déployé des pancartes sur lesquelles on pouvait lire: "Arrêtez les massacres et le nettoyage ethnique des minorités en Syrie", "Tous unis contre la barbarie", "Les civils syriens ont droit à la vie!" ou encore "Le monde regarde, mais n'agit pas..Ils ont aussi brandi des photos de personnes récemment tuées en Syrie et organisé une exposition improvisée consacrée à ces victimes.* Organisation terroriste interdite en Russie

syrie

paris

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, syrie, paris, france, manifestation, meurtre de civils