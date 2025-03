Donald Trump a signé un décret pour "poursuivre la réduction de la bureaucratie fédérale", qui minimise les activités de l'U.S. Agency for Global Media (USAGM), selon un document de la Maison-Blanche.Cette agence supervise entre autres les médias:Voice of America* (VOA*, La Voix de l’Amérique*)Radio Free Europe*/Radio Liberty*.D'autres organismes sont visés par ces restrictions, comme:Les entités listées ont sept jours pour déposer un rapport expliquant lesquelles de leurs fonctions sont légalement requises.* Média reconnu comme agent étranger et organisation indésirable en Russie

Trump démantèle l'agence US pour les médias publics opérant à l'étranger

