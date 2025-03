https://fr.sputniknews.africa/20250316/restrictions-de-voyage-us-pour-lafrique-22-pays-seraient-dans-le-viseur-1071109632.html

Restrictions de voyage US pour l'Afrique: 22 pays seraient dans le viseur

Restrictions de voyage US pour l'Afrique: 22 pays seraient dans le viseur

Washington envisage des restrictions voire des interdictions de voyage envers certains ressortissants de 22 pays africains, selon le New York Times. 16.03.2025

L'administration américaine travaille sur un projet pour cibler 43 pays dont 22 du continent africain dans le cadre d'interdictions de voyage aux États-Unis, relate le journal New York Times.Cette liste serait divisée en trois catégories:Sur liste rouge, les citoyens qui sont complètement interdits d'entrée.Sur liste orange, ceux qui subiront des restrictions et de nouvelles exigences pour obtenir des visas.Sur liste jaune, les pays disposant de 60 jours pour améliorer les procédures de sécurité et de vérifications des voyageurs.Trois pays d'Afrique sont sur liste rouge:Trois autres sont sur liste orange:Seize sont inclus dans la liste jaune:

