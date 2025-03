https://fr.sputniknews.africa/20250316/poutine-a-renvoye-la-balle-dans-le-camp-des-etats-unis-et-de-loccident-selon-un-expert-1071106392.html

Poutine "a renvoyé la balle dans le camp des États-Unis et de l’Occident", selon un expert

Contacté par Sputnik, Ziad Mansour, expert en relations internationales, analyse la réaction russe au projet de cessez-le-feu de 30 jours, initié par Donald... 16.03.2025, Sputnik Afrique

"Nous nous engageons dans une longue bataille diplomatique et de négociation qui ne se terminera pas aussi facilement qu'on pourrait le croire", estime l'expert. Pour lui, le projet de cette trêve est une "tentative d’embarrasser la Russie à la fois sur le plan interne et externe. Cependant, Moscou a une vision à long terme, a obtenu de grands succès sur le champ de bataille et ne tombera pas dans le piège tendu." Le 14 mars, Vladimir Poutine a réagi à l'appel de Donald Trump à "épargner les forces ukrainiennes complètement encerclées" dans la région russe de Koursk. Selon le chef du Kremlin, la Russie était prête à garantir aux soldats ukrainiens la vie et un traitement digne s'ils déposaient les armes. "Ce qui se passe dans la région de Koursk est un message sérieux adressé à l’Occident, qui tente toujours de soutenir Zelensky afin de faire davantage pression sur la Russie sous le slogan d’un échange de territoires. Mais dès le début, il était clair que ce projet était voué à l’échec total", selon Ziad Mansour.

