Les exercices entre l’Iran, la Chine et la Russie visent à mettre fin à la domination occidentale

Moscou, Pékin et Téhéran veulent secouer le joug de l'hégémonie occidentale à travers des exercices militaires comme celui de la "Ceinture de sécurité maritime... 16.03.2025, Sputnik Afrique

L'exercice "Ceinture de sécurité maritime – 2025", au large de l'Iran, reflète la volonté des trois pays de se dissocier des institutions dominées par l’Occident et "d'ouvrir de nouvelles voies pour la solidarité et la stabilité régionales", a déclaré à Sputnik Afrique Darlington Ngoni Mahuku, de l'Université d'enseignement scientifique de Bindura, au Zimbabwe.Cela rappelle que les puissances occidentales ne peuvent plus dicter unilatéralement la politique mondiale et que "les puissances émergentes, en partenariat avec la Russie et la Chine, affirment désormais leur influence", ajoute le géopolitologue.

