https://fr.sputniknews.africa/20250316/legypte-qualifie-la-division-du-soudan-de-ligne-rouge-1071105529.html

L'Égypte qualifie la division du Soudan de "ligne rouge"

L'Égypte qualifie la division du Soudan de "ligne rouge"

Sputnik Afrique

L'Égypte réaffirme son "soutien indéfectible" à l'intégrité territoriale du Soudan, qualifiant sa division de "ligne rouge". 16.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-16T10:50+0100

2025-03-16T10:50+0100

2025-03-16T10:50+0100

soudan

egypte

forces de soutien rapide (fsr) soudanaises

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/10/1071103974_0:26:1044:613_1920x0_80_0_0_454a35ca873cb6036d7fd1152fb3f72b.jpg

Le Caire rejette l'initiative des Forces de soutien rapide de former un gouvernement parallèle dans le pays."Nous sommes profondément préoccupés par l'unité du Soudan, sa stabilité et l'intégrité de ses territoires. C'est une ligne rouge pour nous, et nous ne pouvons l'accepter en aucune circonstance", a déclaré le ministre égyptien des Affaires étrangères à Al Sharq News.Depuis avril 2023, le Soudan est ravagé par un conflit sanglant entre l'armée soudanaise et les FSR, qui a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de millions de personnes.

soudan

egypte

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

soudan, egypte, forces de soutien rapide (fsr) soudanaises