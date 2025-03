L’académie prendra ses quartiers à Kigali, au sein du Collège des sciences et technologies de l'université du Rwanda."Il s'agit de renforcer les capacités dont nous avons besoin dans de nombreux domaines, qu'il s'agisse de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité ou des technologies de l'information et de la communication en général", a déclaré Paula Ingabire.L'initiative se développe avec divers partenaires, dont l’entreprise américaine spécialisée en cybersécurité, Cisco.

Le Rwanda prévoit de créer une académie de cybersécurité

L'établissement sera opérationnel cette année, a déclaré le 13 mars Paula Ingabire, ministre rwandaise des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) et de l’Innovation, rapporte The New Times.