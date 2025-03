https://fr.sputniknews.africa/20250316/lafroshoring-cle-de-la-resilience-economique-de-lafrique-1071114488.html

L'"Afroshoring": clé de la résilience économique de l’Afrique?

La production et la consommation de proximité en Afrique ou "Afroshoring", peut aider le continent à remodeler son paysage économique et à moins dépendre des... 16.03.2025, Sputnik Afrique

L'Afroshoring, c'est-à-dire la production et la consommation locale en Afrique, peut réduire la dépendance du continent aux marchés mondiaux, a déclaré à Sputnik Afrique Antonio M.A.Pedro, Secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique.La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) peut jouer un rôle crucial, renforçant le commerce intra-africain et en identifiant les domaines dans lesquels le continent peut être compétitif, ajoute-t-il.Remodeler le paysage économique africain nécessite de politiques claires, des institutions solides et d'investissements stratégiques, conclut Antonio M.A. Pedro.

