La SADC et l'EAC envisagent d'élaborer une feuille de route commune pour résoudre le conflit en RDC

Ce projet devrait inclure des plans à court, moyen et long terme pour la mise en œuvre du processus de paix en RDC, selon un diplomate zimbabwéen. 16.03.2025, Sputnik Afrique

Harare accueille ce 16 mars une réunion de haut niveau des ministères des Affaires étrangères de la SADC et de l'EAC. Ils doivent préparer la rencontre des chefs de la diplomatie de la SADC et de l'EAC sur la RDC, qui se tiendra dans la capitale zimbabwéenne le 17 mars. D'après Albert Ranganai Chimbindi, secrétaire du ministère zimbabwéen des Affaires étrangères, la SADC et l'EAC envisagent d'élaborer une feuille de route commune pour résoudre le conflit en RDC. Ce projet devrait inclure des plans à court, moyen et long terme pour la mise en œuvre du processus de paix. Le 18 mars à Luanda, des pourparlers sont programmés entre la RDC et le M23. La présidence congolaise a pris acte de cette invitation, mais pour l'instant, Kinshasa n’a pas encore confirmé sa participation.

