https://fr.sputniknews.africa/20250316/couverture-totale-le-benin-devoile-son-dispositif-ultramoderne-de-surveillance-maritime-1071097427.html

"Couverture totale": le Bénin dévoile son dispositif ultramoderne de surveillance maritime

"Couverture totale": le Bénin dévoile son dispositif ultramoderne de surveillance maritime

Sputnik Afrique

Le système inclut des radars, des drones et des caméras, installés à Grand-Popo, Ouidah, Cotonou et Sèmè-Kraké. Les informations sont traitées 7 jours sur 7 à... 16.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-16T08:00+0100

2025-03-16T08:00+0100

2025-03-16T08:00+0100

afrique subsaharienne

bénin

surveillance

dispositifs

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/0f/1071097246_0:0:1520:855_1920x0_80_0_0_685e267d905354a87c827976616d77c1.jpg

"Toute notre façade maritime est désormais couverte. Nous pouvons surveiller et détecter des activités même au-delà de nos frontières", a déclaré le сontre-аmiral Fernand Maxime Ahoyo lors d'une conférence de presse, selon un communiqué du gouvernement béninois.Le dispositif, mis en place depuis 2024, vise à protéger les transports en mer et à lutter contre la piraterie et la criminalité.

afrique subsaharienne

bénin

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, bénin, surveillance, dispositifs