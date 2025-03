Course Women's First: l'Éthiopie poursuit les célébrations de la Journée internationale des femmes

https://fr.sputniknews.africa/20250316/course-womens-first-lethiopie-poursuit-les-celebrations-de-la-journee-internationale-des-femmes-1071107066.html

La 22e édition de la course Women's First a été lancée en Éthiopie dans le cadre des célébrations de la Journée internationale des femmes. 16.03.2025, Sputnik Afrique

En Éthiopie, Women's First, un marathon de 5 km, se déroule dans le district de Bole à Addis-Abeba, attirant plus de 16.000 participantes et près de 150 athlètes compétitives. On y voit également de nombreuses femmes célèbres pour leurs efforts dans divers domaines professionnels. Parmi elles, Meseret Defar, double médaillée d'or olympique et l'ambassadrice de l'événement, qui a ouvert la course cette année. Toutes celles qui franchiront la ligne d'arrivée en moins de 35 minutes, recevront un certificat signé par l'athlète. La 22e édition, organisée par Great Ethiopian Run, a pour thème Tous les droits pour toutes les femmes.

Actus

