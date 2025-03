https://fr.sputniknews.africa/20250315/police-partout-justice-nulle-part-une-mobilisation-a-paris-contre-les-violences-de-letat-1071096086.html

"Police partout, justice nulle part": une mobilisation à Paris contre les violences de l'État

"Police partout, justice nulle part": une mobilisation à Paris contre les violences de l'État

Sputnik Afrique

Des centaines de personnes se sont rassemblées ce 15 mars dans la capitale française pour une marche annuelle, selon les images d'un journaliste de Sputnik... 15.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-15T16:15+0100

2025-03-15T16:15+0100

2025-03-15T16:15+0100

france

paris

marche

opinion

police

racisme

violences policières

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/0f/1071095921_13:0:824:456_1920x0_80_0_0_5949ca72535bb969a7c6d49b6c098912.png

"On est là contre cet État froid, qui inflige à toutes celles et ceux qui sont à la marge de la société, aux personnes racisées notamment, des violences terribles, qui demeurent impunies", déclare un manifestant à Sputnik Afrique. Il dénonce également une "répression sanglante" contre les Gilets jaunes. Sur les pancartes, on peut lire: "La révolution des Gilets jaunes ne lâche rien", "Stop aux violences et crimes d'État", "Ils nous divisent pour mieux régner, unissons-nous pour les virer". De plus, il y a des affiches contre l'article 435-1 du Code de la sécurité intérieure, qui autorise l'usage des armes dès lors que les récalcitrants sont "susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui".

france

paris

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

france, paris, marche, opinion, police, racisme, violences policières