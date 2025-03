https://fr.sputniknews.africa/20250315/letat-burkinabe-a-pu-recouvrer-plus-de-71-du-territoire-national-selon-le-premier-ministre--1071091545.html

L'État burkinabè a pu "recouvrer plus de 71%" du territoire national, selon le Premier ministre

L'État burkinabè a pu "recouvrer plus de 71%" du territoire national, selon le Premier ministre

Sputnik Afrique

"La dynamique se poursuit et d'autres zones sont en cours de consolidation avant les réinstallations", a déclaré Jean-Emmanuel Ouedraogo, en s'adressant le 14... 15.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-15T13:34+0100

2025-03-15T13:34+0100

2025-03-15T13:34+0100

afrique subsaharienne

burkina faso

militaires

territoire

parlement

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e8/0c/1d/1069949740_0:0:1281:721_1920x0_80_0_0_619d1f91a4888687054484d42f74c90b.jpg

Les forces burkinabè ont ainsi reconquis 212 villages. ️Selon lui, plus de 14.000 militaires ont été formés et des milliers de VDP ont été recrutés.️De plus, en 2024, "le peuple burkinabè a contribué à hauteur de plus de 175 milliards de francs CFA", soit 291 millions de dollars, dans le fond de soutien patriotique.Jean-Emmanuel Ouedraogo a mis en avant "une expertise avérée de l’armée burkinabè dans la maintenance, la rénovation et la fabrication de matériels et d’équipements militaires".️Il a également salué la "diversification des partenariats matérialisée par des visites réciproques de haut niveau avec de nouveaux partenaires" tels que la Russie, le Venezuela, l’Iran, la Corée du Nord, la Chine et le Nicaragua.

afrique subsaharienne

burkina faso

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, burkina faso, militaires, territoire, parlement