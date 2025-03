https://fr.sputniknews.africa/20250315/le-soudan-suspend-lintegralite-de-ses-importations-en-provenance-du-kenya-1071093336.html

Le Soudan suspend l'intégralité de ses importations en provenance du Kenya

La mesure est à effet immédiat, selon un décret du ministère du Commerce publié le 14 mars par l’agence de presse soudanaise Suna. 15.03.2025, Sputnik Afrique

La suspension concerne "tous les produits en provenance du Kenya via tous les ports, points de passage, aéroports et points de vente." La raison de cette décision est que le Kenya "héberge" et "parraine" les paramilitaires des FSR soudanais et leurs alliés, selon l'agence. Fin février, le Soudan avait rappelé son ambassadeur au Kenya pour les mêmes raisons.

