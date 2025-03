https://fr.sputniknews.africa/20250315/le-president-beninois-patrice-talon-se-prononce-sur-un-possible-troisieme-mandat-1071086685.html

Le Président béninois Patrice Talon se prononce sur un possible troisième mandat

Le Président béninois Patrice Talon se prononce sur un possible troisième mandat

Le Président béninois Patrice Talon a affirmé vendredi qu'il ne serait "pas candidat" à un troisième mandat, interdit par la Constitution.

"Une énième fois, je vous le redis: non, je ne serai pas candidat", a-t-il déclaré dans un entretien au média Jeune Afrique. "Cette question m'agace. J'ai moi-même renforcé la Constitution pour stipuler que nul ne pourra exercer plus de deux mandats dans sa vie". Il se dit également "attentif" quant au choix de son successeur et entend veiller à ce qu'il n'ait pas pour ambition de "déconstruire les réformes accomplies en dix ans"."Le prochain Président du Bénin sera mon Président, celui de mon pays, de ma famille, de ma communauté et de tout ce qui m'est cher", a-t-il souligné.Patrice Talon est à la tête du Bénin depuis 2016 et arrivera en 2026 au terme de son second mandat.

