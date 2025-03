Le groupement russe Nord a libéré les localités de Rubanchtchina et de Zaolechenka.

Il a attaqué cinq brigades et un régiment d'assaut ukrainiens près de quatre localités.

L'aviation et l'artillerie ont frappé du personnel et de l'équipement ennemi dans deux secteurs de la région de Koursk et 14 de la région de Soumy.