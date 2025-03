https://fr.sputniknews.africa/20250315/des-etudiants-africains-en-stage-a-une-centrale-nucleaire-russe-1071099540.html

Des étudiants africains en stage à une centrale nucléaire russe

Des étudiants africains en stage à une centrale nucléaire russe

Sputnik Afrique

Des étudiants de six pays africains ont acquis une expérience pratique à la centrale nucléaire russe de Novovoronej. Un jeune Nigérian a partagé ses... 15.03.2025, Sputnik Afrique

2025-03-15T20:22+0100

2025-03-15T20:22+0100

2025-03-15T20:22+0100

nigeria

afrique subsaharienne

russie

économie

nucléaire civil

stage

étudiants

zambie

zimbabwe

ouzbékistan

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e9/03/0f/1071099673_0:607:2059:1765_1920x0_80_0_0_372f799b9d8e23b082092cb708306b7e.jpg

Un récent stage, organisé par le géant russe Rosatom a réuni en février 15 étudiants de six pays africains et de quatre pays d'Asie souhaitant explorer les technologies nucléaires modernes qui se sont rendus à la centrale nucléaire de Novovoronej."C'était fascinant et intéressant", a déclaré à Sputnik Afrique Musa Sanusi Kangiwa, diplômé nigérian en biochimie de l'Université d'État des sciences et technologies de Kebbi et étudiant en master à l'Université nationale de recherche nucléaire de Russie (MEPhI).Les futurs atomistes de Cambodge, d'Égypte, d'Indonésie, du Maroc du Nigéria, de l'Ouzbékistan, du Rwanda, du Sénégal, de Zambie et du Zimbabwe ont pu voir le fonctionnement des postes de contrôle du bloc 6 de la centrale équipé du réacteur VVER-1200 de génération 3+, selon les médias. Cette unité nucléaire sert de référence pour la construction des centrales nucléaires en Russie et à l'étranger.Ce qui a le plus marqué Kangiwa, ce sont les systèmes de contrôle avancés de la centrale. L'étudiant nigérian a souligné l'importance de la collaboration internationale pour exploiter efficacement l'énergie nucléaire.Le stage a été organisé par le Centre de ressources pour la formation pratique des étudiants étrangers, qui fonctionne depuis 2016 à l'Institut polytechnique de Novovoronej, une branche de l'Université MEPhI. Environ 600 étudiants étrangers avaient déjà effectué des stages de base à la centrale nucléaire de Novovoronej

nigeria

afrique subsaharienne

russie

zambie

zimbabwe

ouzbékistan

cambodge

egypte

indonésie

rwanda

sénégal

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

nigeria, afrique subsaharienne, russie, économie, nucléaire civil, stage, étudiants, zambie, zimbabwe, ouzbékistan, cambodge, egypte, indonésie, rwanda, sénégal