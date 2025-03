https://fr.sputniknews.africa/20250315/des-drones-fpv-russes-detruisent-des-blindes-dune-unite-nationaliste-ukrainienne---video-1071100586.html

Des drones FPV russes détruisent des blindés d'une unité nationaliste ukrainienne - vidéo

La Défense russe a mis en ligne une vidéo montrant la destruction par des drones FPV de blindés dont un Bradley, et de combattants de la brigade nationaliste... 15.03.2025, Sputnik Afrique

Des drones du groupement russe Ouest ont anéanti des blindés et les troupes du bataillon Azov* en République populaire de Lougansk, a annoncé ce samedi 15 mars le ministère russe de la Défense. Les militaires russes ont envoyé des drones FPV qui ont rattrapé et frappé les blindés, détruisant leurs munitions et leurs équipages, a précisé la Défense. *Organisation terroriste interdite en Russie

