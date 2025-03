Des canons automoteurs russes en action dans le Donbass - vidéo

https://fr.sputniknews.africa/20250315/des-canons-automoteurs-russes-en-action-dans-le-donbass---video-1071094231.html

Les équipages des canons automoteurs russes Nona-S et Nona-SVA détruisent des effectifs et de l’équipement militaire ukrainiens, a annoncé le ministère russe de la Défense, vidéo à l'appui.Selon la Défense, deux Nona-SVK du groupement Centre ont détruit un mortier pour couvrir l'avancée des commandos sur l'axe de Krasnoarmeïsk, dans le Donbass. Les artilleurs ont utilisé des projectiles de 120 mm. Ils ont agi de concert avec des équipes de drones kamikazes.Un canon 2S9 Nona-S des parachutistes russes a anéanti des fantassins ukrainiens qui se cachaient dans des maisons abandonnées et à moitié détruites sur la rive droite du Dniepr, dans la région de Kherson.

