Trump: on a eu une conversation "bonne et productive" avec Poutine jeudi

Vladimir Poutine a reçu l'envoyé spécial américain Steve Witkoff dans la soirée du 13 mars au Kremlin, a confirmé ce 14 mars le porte-parole du Président... 14.03.2025, Sputnik Afrique

De son côté, le Kremlin a déclaré, après la rencontre, qu'il avait des raisons d'être optimiste, mais "avec réserve" concernant le règlement en Ukraine.La Russie et les États-Unis comprennent tous deux qu’une conversation entre Poutine et Trump est nécessaire. La date de l'entretien entre les Présidents russe et américain sera fixée après que Witkoff aura transmis le message de Poutine à Trump, a ajouté Dmitri Peskov.

