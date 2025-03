https://fr.sputniknews.africa/20250314/poutine-reagit-a-lappel-de-trump-a-epargner-les-vies-des-soldats-de-kiev-dans-la-region-de-koursk-1071085379.html

Poutine réagit à l'appel de Trump à épargner les vies des soldats de Kiev dans la région de Koursk

Poutine réagit à l'appel de Trump à épargner les vies des soldats de Kiev dans la région de Koursk

14.03.2025

Les militaires ukrainiens seront traités dignement s'ils déposent les armes et se rendent, a déclaré Vladimir Poutine.Auparavant, Donald Trump avait appelé la partie russe à "épargner les forces armées ukrainiennes complètement encerclées".Selon le chef du Kremlin, "pour la mise en œuvre de l'appel du président US", les autorités ukrainiennes doivent ordonner aux troupes présentes sur le territoire de la région de Koursk de se rendre.Il a également estimé que l'administration de Trump faisait tout pour "recoller les morceaux" dans les relations entre Moscou et Washington. Vladimir Poutine a pourtant souligné qu'il s'agissait d'"un processus peu facile".

